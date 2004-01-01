Одежда для активного отдыха

Представлен большой выбор одежды для туристов, охотников и рыболовов.

Удобные женские и мужские брюки, в том числе тактические и военные.

Всевозможные аксессуары: ремни (есть тактические ремни!) и подтяжки. Летние головные уборы, защищающие от солнца, и утеплённые зимние уборы. Непромокаемые перчатки для рыбаков и охотников на зиму и осень.

Спасательные жилеты для рыбалки, охотничьи и туристические разгрузочные жилеты. Детские, женские и мужские туристические комбинезоны. Костюмы для охоты и рыбалки, в том числе утеплённые зимние модели костюмов охотника и рыбака.

Охотничьи, рыболовные, туристические осенние куртки из плотной ткани. А для жаркого лета – майки, футболки и рубашки с коротким или длинным рукавом. Осенью вас спасут от сырости плащи-дождевики из прорезиненной ткани, с капюшоном или без.

Лучшие друзья охотников – маскировочные костюмы для разных сезонов и для различных типов местности. В зимние морозы охотнику и рыбаку жизненно необходимо термобельё, а в тёплые осенние деньки достаточно удобной флисовой одежды.

Вам нужна походная, рыбацкая или охотничья одежда? У нас есть всё – от шортов до зимней ушанки. Поможем выбрать подходящую для ваших задач одежду.